POVドラマ『俺達のあざす。』の妹・ゆい（伊藤優衣）が２人きりの沖縄旅行をテーマしたデジタル写真集を5/1に発売！ 『幼馴染の妹と沖縄旅行で2人きりになった結果』表紙 © 酒井貴弘／集英社 5月1日（金）、SNSで反響を呼ぶショートドラマ『俺達のあざす。』の人気キャラクター、妹・ゆい（伊藤優衣）のデジタル写真集『幼馴染の妹と沖縄旅行で2人きりになった結果』が