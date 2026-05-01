SNSで話題の『俺達のあざす。』妹・ゆいと沖縄旅行へ!? ファン必見のセクシーカット収録のデジタル写真集発売♡

POVドラマ『俺達のあざす。』の妹・ゆい（伊藤優衣）が２人きりの沖縄旅行をテーマしたデジタル写真集を5/1に発売！

5月1日（金）、SNSで反響を呼ぶショートドラマ『俺達のあざす。』の人気キャラクター、妹・ゆい（伊藤優衣）のデジタル写真集『幼馴染の妹と沖縄旅行で2人きりになった結果』が発売される。「週プレ グラジャパ！」をはじめ、各電子書店で展開予定だ。

ゆい（伊藤優衣）© 酒井貴弘／集英社

男女の日常的なやり取りを描き、胸キュンシーンが話題のPOV型ドラマ『俺達のあざす。』。昨年の写真集大ヒットに続き、今回は姉妹編とのコラボ企画として「沖縄旅行」をテーマに撮り下ろした。

ゆい（伊藤優衣）© 酒井貴弘／集英社

本作には制作チームによるショートドラマ2本に加え、本編未収録の水着やランジェリーカットを多数収録。ドラマでは見られない、彼女の少しセクシーな一面が凝縮されている。沖縄での密な時間を、ぜひ誌面で体感してほしい。

ゆい（伊藤優衣）© 酒井貴弘／集英社

【プロフィール】

伊藤優衣（いとう・ゆい）

1994年4月26日生まれ 群馬県出身

身長156cm

〇2010年、映画『告白』で女優デビュー後、舞台やドラマで活躍中。

＜SNS＞

公式X【@itoyui0426】

公式Instagram【ito_yui0426】

ゆい（伊藤優衣）© 酒井貴弘／集英社