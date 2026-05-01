山下智久 山下智久、福原遥、市原隼人、泉里香 、長谷川忍、見上愛、倉科カナ、高橋克典、草刈正雄、川村泰祐監督が４月30日、都内で行われた映画『正直不動産』完成披露試写会に登壇した。ひょんなことから 嘘がつけなくなってしまった不動産営業マン・永瀬財地（山下智久）と、 後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の２人が 、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武