「4月28日放送の視聴率が出て、いよいよ局内は静まりかえっています」（制作関係者）

カズレーザー（41）がお笑いコンビ・ニューヨークとともにMCを務める今春スタートのゴールデンタイムの生放送新番組『超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します』（フジテレビ系）。4月14日に放送された第3回の放送で、カズレーザーが「この番組、業界で何て言われてるか知ってます？ 『逃走中』の姉妹番組、『迷走中』って……」と話すなど、低視聴率で話題になっているが……。

「28日の放送では平均世帯視聴率が2.7％（ビデオリサーチ社調べ、関東地区。以下同）、個人視聴率が1.7％で、時間帯で最下位だったのです。

過去5回の放送で、平均世帯視聴率の最高記録は初回の2.9％。個人視聴率も初回の1.8％が最高値です。現状ではフジテレビのゴールデン枠で“歴代最低視聴率”レベルで、上層部の決断次第で1クールで打ち切りになってもおかしくない数字。社内では“あの番組と同じく、耐えても7月クールまでだろう”との声が圧倒的です」（前出・制作関係者）

実はフジテレビ局内では『超調査チューズデイ』と同様に問題視されている新番組があるという。前出の制作関係者は続ける。

「谷原章介さんがMCを務める日曜朝の情報番組『SUNDAYブレイク.』です。谷原さんは‘21年放送開始の『めざまし8』で4年、『サン！シャイン』では1年と計5年、フジの“平日の朝の顔”として出演していました。

今春からは“日曜朝の顔”となったのですが、初回平均世帯視聴率は2.3％。競合する裏番組の『サンデーモーニング』（TBS系）は世帯12.5％、『シューイチ』（日本テレビ系）は世帯8.7％でしたから、まさに惨敗。

4月26日放送回も世帯視聴率は1.5％で、個人視聴率は0.8％。現場では谷原さんは“明るく前向きにやりましょう”などと笑顔でスタッフに声をかけていたそうですが、関係者からは“やっぱりダメだったか”とため息が漏れていました」

局内では早くも“戦犯”探しが始まっているとか。

「『サン！シャイン』でコケた谷原さんとカズレーザーさんを再度キャスティングする編成を批判する声もあります。社内では早くも、この2番組の名前を会議で口にすることははばかられる状況になっているといいます」（前出・制作関係者）

今夏までに番組の“再ブレイク”はあるのか!?