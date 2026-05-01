ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは４月３０日、静岡・磐田市内での練習を公開。５月２日のＢＬ東京戦に向けて、フィジー代表経験もあるＣＴＢセミ・ラドラドラ（３３）が「エナジーをチームに与えたい」と活躍を誓った。レヴズは厳しい状況にある。現在６勝１０敗で８位（勝ち点３０）。だがプレーオフ（ＰＯ）に出場できる６位・ＢＬ東京（同３５）との勝ち点差は５。負ければ終戦だが、勝てば最終戦（対横浜）に希