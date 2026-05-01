ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは４月３０日、静岡・磐田市内での練習を公開。５月２日のＢＬ東京戦に向けて、フィジー代表経験もあるＣＴＢセミ・ラドラドラ（３３）が「エナジーをチームに与えたい」と活躍を誓った。

レヴズは厳しい状況にある。現在６勝１０敗で８位（勝ち点３０）。だがプレーオフ（ＰＯ）に出場できる６位・ＢＬ東京（同３５）との勝ち点差は５。負ければ終戦だが、勝てば最終戦（対横浜）に希望が残る。７位・トヨタ（同３３）の動向も影響するものの、ラスト２試合を連勝すればＰＯに進むチャンスはある。加入１年目のラドラドラにとって、いきなりタフな展開だが、「負けられないというプレッシャーはあるけれど、これも特権ととらえて楽しみたい」と前向きだ。

１９０センチ、１０３キロと恵まれた体格で、突破力は抜群。前節の浦安戦は後半から出場し、ピッチに立って４分でトライを奪う活躍を見せた。次節も背番号２２でベンチスタート。途中出場で相手に脅威を与えるプレーが期待されている。

昨年１２月の開幕戦で先発したものの負傷。翌週に行われたＢＬ東京戦は欠場していた。リーグ２連覇中の王者との初対戦に「楽しみにしている」とうなずいた。

大黒柱のＮＯ８クワッガ・スミス主将（３２）も「すべては週末の試合にかかっている」と気合。ブルーレヴズが総力を結集してＢＬ東京を倒しに行く。