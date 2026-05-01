テレビ東京で1日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜後9：00）の第3話が放送される。【場面写真】シブ〜い絵面！刑事3人の中央でメモを取る濱田岳本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。