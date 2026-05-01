10年前にタイムリープの濱田岳“モブさん”、殺人事件の犯人を主張するも… 1日放送『刑事、ふりだしに戻る』第3話【あらすじ】
テレビ東京で1日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第3話が放送される。
【場面写真】シブ〜い絵面！刑事3人の中央でメモを取る濱田岳
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第3話では、10年前にタイムリープした誠が、事故死と処理されかけたケースワーカー・日村（吉田ウーロン太）の事件を担当する。前世の記憶から誠は、隣人の浅尾（前田拳太郎）が犯人の殺人事件だと主張するが、証拠がなく周りから不信がられてしまう。
一方、美咲（石井杏奈）から、中華料理店で働く珠子（林芽亜里）の悲痛な告白を聞いた誠。この後起こる悲劇を思い出し、一度目の人生では気づけなかったある真実に辿り着く。
【場面写真】シブ〜い絵面！刑事3人の中央でメモを取る濱田岳
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
一方、美咲（石井杏奈）から、中華料理店で働く珠子（林芽亜里）の悲痛な告白を聞いた誠。この後起こる悲劇を思い出し、一度目の人生では気づけなかったある真実に辿り着く。