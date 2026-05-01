BE:FIRST 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」が7月1日にリリースされることが決定した。「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」が話題沸騰中のBE:FIRST。各春フェスへの出演、さらにグループ史上最大規模となる味の素スタジアム公演2DAYSを控えている中、早くも「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾