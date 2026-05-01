

BE:FIRST

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」が7月1日にリリースされることが決定した。

「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」が話題沸騰中のBE:FIRST。各春フェスへの出演、さらにグループ史上最大規模となる味の素スタジアム公演2DAYSを控えている中、早くも「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」のリリースが決定した。

記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、世界的DJ / プロデューサーのJonas Blueが作曲共作・プロデュースを担当したDance popナンバー。2022年「Don’t Wake Me Up」以来2度目となるBE:FIRSTとのコラボレーション。

CDには表題曲「Missing」に加え、タイトル未定の新曲、さらにメンバーのソロプロジェクト”One of the BE:ST” 最後の6人目としてSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」の合計3曲を収録。LIVE盤には2026年3月20日に京都・平安神宮で開催された「平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮」を収録。MV盤には表題曲「Missing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes、「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」のBE:FIRSTパートとSHUNTOのソロパフォーマンスを収録。

さらに、BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリースされる。こちらの販売期間は2026年5月11日23時59分まで。

Jonas Blue プロフィール

代表曲「Fast Car」「Perfect Strangers」「Rise」など数々のヒットを生み出し、総ストリーミング数220億回超、シングル売上8,500万枚以上を記録。世界で135回以上のプラチナ認定、BRIT認定ブレイクスルー・アルバム獲得など、UKダンスシーンを代表する存在として確固たる地位を築いてきたDJ/Producer=Jonas Blue。

2025年のサマー・アンセム「Edge Of Desire」や最新曲「Madan」を軸に、グローバルシーンでの存在感をさらに高めている。メロディ、グルーヴ、そしてリスナーの感情に寄り添う表現力を武器に、ポップとダンスミュージックの垣根を越えて数々のヒットを生み出してきたJonas Blue。そのサウンドは、世界中のチャートやダンスフロアを席巻し続けている。

ライブ・アーティストとしても圧倒的な存在感を誇り、Ultra Music FestivalやElectric Daisy Carnival、Creamfieldsなど世界最大級のフェスティバルに出演。2026年もUSツアーやラスベガスでのレジデンシー、そして6月にはJapan Tourでも再来日が決定しており、その勢いは止まらない。

“感情”を軸にした楽曲制作と、“人と人をつなぐ音楽”という信念を掲げるJonas Blue。その進化し続けるサウンドに注目が集まる。