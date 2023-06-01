◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真《12回戦》同級4位・井岡一翔（2026年5月2日東京ドーム）もう一つのビッグマッチ、WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）と、日本初の5階級制覇に挑む井岡一翔（37＝志成）の対決は、高い技術戦が予想されている。ともに「順調」をアピールした両者は「レジェンドを倒す」（拓真）「5階級制覇を成し遂げる」（井岡）と強い意欲を見せた。感情の起伏が感じら