ガンバ大阪は30日、元ドイツ代表DFフィリップ・マックスとの契約を双方合意の上で解除したと発表した。現在32歳のマックスは、シャルケ（ドイツ）の下部組織で育ち、トップチームでプロキャリアをスタート。その後はアウクスブルク（ドイツ）やPSV（オランダ）、フランクフルト（ドイツ）などでプレー。ブンデスリーガで通算180試合に出場したほか、PSV時代には日本代表MF堂安律とチームメイトだった。また、U−23ドイツ代表と