左から：スナックサンド みかんゼリー、スナックサンド ミックスゼリー、スナックサンド 白桃ゼリーフジパンは、たらみとコラボレーションした新商品を5月1日から発売（沖縄除く）する。たらみとフジパンは初のコラボレーションとなり、6月以降は、地域ごとに商品展開がスタートする。新商品に期待してほしいという。左から：ほわいとロング みかんゼリー、ほわいとロング 白桃ゼリーたらみはフルーツゼリーの国内トップメーカーと