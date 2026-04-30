◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルトー阪神（３０日・神宮）阪神・佐藤輝明内野手が“３冠弾”をぶっ放した。４点リードの７回１死で、右腕・高梨のフォークをすくい上げ、右翼席中段に運んだ。点差を広げる貴重な一発で同僚の森下に並ぶ７本塁打。打率、打点は独走状態だったなか、ついに打撃３部門でトップになった。初回には遊撃への内野安打で５連打３得点に貢献。チームは近本が手首骨折で離脱し、中野もスタメンを外れるな