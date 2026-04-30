大きく傾いた電柱。根元から斜め45度に倒れ、道の反対側の電柱にもたれかかる危険な状態です。倒れた電柱の奥には、崩れた足場が確認できます。29日、北海道・旭川市の工事現場で足場が崩れ、巻き込まれた電柱が傾く事態に。この影響で一時、付近の約840世帯が停電。周辺住民は「停電になったから外へ出てみたら信号ついてない。今晩（停電が続きそうで）危ないから電池とか用意してくれって言われた。嫌だね」と話しました。事故