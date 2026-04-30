【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナとNiziUによる初コラボ楽曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」のコラボビジュアルが公開された。 ■EP『LOVE BEAT』のソロビジュアル、ジャケット写真も公開 「LOVE BEAT（feat. NiziU）」は、フジテレビ系『めざましテレビ』2026年度テーマソングで、西野カナが5月27日にリリースする新作EP『LOVE BEAT』に収録。コラボビジュアルは、Y2K（2000年代）初頭を彷彿とさ