俳優の山下智久、福原遥らが4月30日、都内で行われた映画『正直不動産』（5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。【全身ショット】美脚スラリ！デコルであらわな黒ドレスで登場した倉科カナ原作は累計発行部数400万部を突破した作品で、客と業者の情報格差に切り込むストーリーが特徴。2022年にドラマ化され、シーズン2やスペシャルドラマへと展開してきた。映画版ではアメリカロケも敢行し、令和の新たな不動産問題