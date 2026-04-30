日本プロ野球選手会は30日近藤健介会長（32＝ソフトバンク）名義で、16日に神宮野球場で行われたヤクルト―DeNA戦で側頭部を負傷し、救急搬送された川上拓斗審判員（30）の回復を願う声明を発表した。「去る4月16日の試合中に負傷され、現在も治療を受けておられる川上拓斗審判員に対し、日本プロ野球選手会を代表して、心よりお見舞い申し上げます」と書き出し「発生から今日まで、私たち選手一同は、共にグラウンドに立つ仲