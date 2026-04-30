29日、東京都福生市で男性が高校生2人をハンマーのようなもので殴りけがをさせ、駆け付けた警察官らに自宅玄関先で農薬とみられるものを噴射して3人にけがを負わせた事件で、警視庁は、殺人未遂罪の疑いで高林輝行容疑者（44歳）の逮捕状を取得し、行方を追っている。 本件については、男性が高校生に殴りかかる際に「うるさい」などと言っていたとのことである。また、事件直前には男性の母親が、高校生らが路上でたむろ