シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。黒柳徹子（92）の感想にツッコミを入れた。黒柳はちゃんみなのライブ映像を見ると、「すごい！」と声を上げた。「固定観念にとらわれないスタイルが共感を呼んだのではないかと言われていますが、そうですかね？」と質問した。ちゃんみなは「固定観念は、昔から枠にはまるとかそういうことに幼少期時代か