シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。黒柳徹子（92）の感想にツッコミを入れた。

黒柳はちゃんみなのライブ映像を見ると、「すごい！」と声を上げた。「固定観念にとらわれないスタイルが共感を呼んだのではないかと言われていますが、そうですかね？」と質問した。

ちゃんみなは「固定観念は、昔から枠にはまるとかそういうことに幼少期時代から、向いてない性格だったので。こういったきれいな和装させていただくこともあれば、ああやって（ライブ映像）のように派手なことをしたりとか」と語った。

黒柳は「裸とかね」と反応すると、ちゃんみなは「裸はまださすがにやったことないですけど」と笑ってつっこんだ。

黒柳は「裸みたい」と訂正し、ちゃんみなも「裸みたいなやつ。ちゃんと隠れてはいます」と笑った。

「ああいう振り幅が自分でも楽しいので。振り幅ができるように自己管理だったりとか。自分の見え方だったりとか、自分でも楽しみながらやらないと意味がないなと」と、その意図を明かした。