本州初のトキの放鳥が5月31日に石川県羽咋市で行われるのを前に、新潟県佐渡市では野生復帰に向けた訓練が順調に進んでいます。新潟県の佐渡トキ保護センターでは、1歳から13歳までのトキ20羽が3月上旬から野生復帰に向けた訓練を行っています。このうち1羽は、飛行中にバランスを崩すなど、ふだんと異なる行動が見られたため、放鳥の対象から外れましたが、残る19羽は順調に訓練が進んでいます。訓練では人や車をトキに接近させた