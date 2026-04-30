ぐるなびが運営する「こちら秘書室」は4月下旬、「接待の手土産セレクション2026」を都内で開催。業種・業態を超えた企業の現役秘書100名が参加し、接待に欠かせない手土産を品定めした。2014年より開催されている、接待の手土産セレクション。2026年は現役秘書による品評会を全6回開催し、11月にはセレクションの「特選」が認定される見通しだ。本稿ではゴールデンウィーク前に開催された4回目の品評会の模様をお伝えする。全国か