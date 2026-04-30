おととい、滋賀県彦根市の住宅5軒に空き巣が入り、貴金属などおよそ1400万円相当が盗まれました。彦根市内では、おととい午前7時ごろから午後7時ごろにかけて住宅5軒に空き巣が入りました。警察によりますと、玄関が工具のようなものでこじ開けられるなどし、現金55万円のほか高級外車や貴金属などあわせておよそ1400万円相当が盗まれたということです。被害に遭った家のうち4軒は半径300メートル以内にあり、同一犯の可能性もある