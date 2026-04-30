桜シーズンは最終盤を迎えています。開花を残すのは稚内や釧路など、道北や道東の一部地域のみとなりました。日本気象協会が今日30日発表した最新の桜開花・満開予想によりますと、釧路では5月4日、稚内では5月5日の開花が見込まれ、いずれも平年よりかなり早い開花となりそうです。北海道の開花と満開日本気象協会は今日30日、最新の桜開花・満開予想を発表しました。前回22日の発表以降、道内各地で桜が咲き進み、開花を残すのは