日本テレビは30日、公式サイトを更新し、27日に行われた定例会見の要旨を公開した。同局系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金前5：50〜前9：00※一部地域を除く）の新人スタッフによるSNSの情報漏洩について、福田博之社長は「大変重く受け止めています」とし、外部協力会社を含めた管理体制の再点検を進めるとした。【写真】2019年…中村倫也と水卜麻美アナ“笑顔”の2ショット福田社長は「『ZIP!』の新人スタッフによる事案につ