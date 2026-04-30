日テレ、『ZIP!』新人スタッフによる情報漏洩で管理体制を再点検 新人スタッフはSNSに関する研修を受けたばかり
日本テレビは30日、公式サイトを更新し、27日に行われた定例会見の要旨を公開した。同局系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金 前5：50〜前9：00※一部地域を除く）の新人スタッフによるSNSの情報漏洩について、福田博之社長は「大変重く受け止めています」とし、外部協力会社を含めた管理体制の再点検を進めるとした。
【写真】2019年…中村倫也と水卜麻美アナ“笑顔”の2ショット
福田社長は「『ZIP!』の新人スタッフによる事案についての受け止め、SNS研修や管理体制について問われ、「大変重く受け止めています。本人は深く反省しています」と伝えた。
続けて「社会人になったばかりのスタッフによる事案と承知していますが、研修については、新人のみならず全社的に様々な研修を行っており、『ZIP!』でも当該スタッフを含む新人スタッフに対し、4月1日に、SNS情報漏洩の禁止や、入構証の管理などを盛り込んだ『日本テレビZIP!配属者の心得』に基づく研修』を実施していました」とした。
その上で「本事案を招いたことは、我々の対応が十分でなかったと言わざるを得ません。『ZIP!』の現場のみならず、全社的に改めて情報管理の徹底を周知・指導するよう局長会等を通じて厳達しました。あわせて、外部協力会社を含めた管理体制の再点検を進めています」と結んだ。
【写真】2019年…中村倫也と水卜麻美アナ“笑顔”の2ショット
福田社長は「『ZIP!』の新人スタッフによる事案についての受け止め、SNS研修や管理体制について問われ、「大変重く受け止めています。本人は深く反省しています」と伝えた。
その上で「本事案を招いたことは、我々の対応が十分でなかったと言わざるを得ません。『ZIP!』の現場のみならず、全社的に改めて情報管理の徹底を周知・指導するよう局長会等を通じて厳達しました。あわせて、外部協力会社を含めた管理体制の再点検を進めています」と結んだ。