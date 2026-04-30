俳優の芳根京子が主演を務め、本田響矢が共演し、2025年4月期フジテレビ系木曜劇場で放送された『波うららかに、めおと日和』の続編が秋に放送されることが29日、発表された。この発表を見たドラマファンからも、続々と歓喜の声が上がっている。【写真】「おかえりなさい！」公開された“瀧なつ”似顔絵風の新ビジュアル昨年、日本中に温かな感動とトキメキに心を揺さぶられた『波うららかに、めおと日和』が、ついに2026年秋