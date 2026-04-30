芳根京子×本田響矢『めおと日和』続編決定にSNSでも歓喜の声「おかえりなさい！」「孫が生まれるぐらいまでやって欲しい」
俳優の芳根京子が主演を務め、本田響矢が共演し、2025年4月期フジテレビ系木曜劇場で放送された『波うららかに、めおと日和』の続編が秋に放送されることが29日、発表された。この発表を見たドラマファンからも、続々と歓喜の声が上がっている。
【写真】「おかえりなさい！」公開された“瀧なつ”似顔絵風の新ビジュアル
昨年、日本中に温かな感動とトキメキに心を揺さぶられた『波うららかに、めおと日和』が、ついに2026年秋、再始動する。前作の爽やかな春の風から一転、本作で描かれるのは、黄金色に色づく景色のように、より深みを増していく2人の甘い時間。舞台となる“昭和12年”でも、なつ美と瀧昌のどこまでも初々しく、もどかしい姿は変わらない。しかし、共に歩んできた歳月の分だけ成長した2人の新しい一面も、秋の夜長を彩る楽しみとして目にできるはず。再びお茶の間を優しく包み込む『めおと日和』。ドラマ公式SNSでは、放送に向けて撮影の裏側や、ここでしか見られないオフショット、特別動画なども随時届ける予定。
公式SNSの投稿では、「昨年、七夕に願った再会 みなさまの応援のおかげで嬉しいお知らせができること、大変嬉しく思います ありがとうございます 今秋、楽しみにお待ちください」とのコメントとともに、2人が昭和レトロなタッチの似顔絵で描かれた温かな新ビジュアルが公開された。
この投稿にドラマファンからは「続編すごくすごく嬉しいです おかえりなさい！また、瀧なつを毎週見られるのすごい楽しみです」「ぜひ主題歌はBE:FIRSTで」「今秋楽しみに待っています!!深見さんに会えますように」「嬉し過ぎて泣いてます」「まってました!!!おかえりなさい！」「今回、瀧なつジュニアが生まれたら嬉しいな」「このふたりに孫が生まれるぐらいまでやって欲しいな」「秋までこれをモチベに頑張れます」「また2人の生活とかうぶキュンしてるところを見れるの幸せだよ〜」など、早くも多くの反響が寄せられている。
本作は、累計250万部を突破した西香はち氏による人気コミックス（講談社『コミックDAYS』連載）を実写化したハートフル・昭和新婚ラブコメ。前作では、昭和11年を舞台に、主人公の江端なつ美（芳根）と、その夫で帝国海軍に勤める江端瀧昌（本田）の新婚夫婦の歯がゆくも愛らしい“甘酸っぱい時間”を丁寧に描いた。手を取り合うことすらままならない初々しい姿は、放送のたびにSNSでトレンド入りを果たすなど、日本中に“うぶキュン”の嵐を巻き起こした。
【写真】「おかえりなさい！」公開された“瀧なつ”似顔絵風の新ビジュアル
昨年、日本中に温かな感動とトキメキに心を揺さぶられた『波うららかに、めおと日和』が、ついに2026年秋、再始動する。前作の爽やかな春の風から一転、本作で描かれるのは、黄金色に色づく景色のように、より深みを増していく2人の甘い時間。舞台となる“昭和12年”でも、なつ美と瀧昌のどこまでも初々しく、もどかしい姿は変わらない。しかし、共に歩んできた歳月の分だけ成長した2人の新しい一面も、秋の夜長を彩る楽しみとして目にできるはず。再びお茶の間を優しく包み込む『めおと日和』。ドラマ公式SNSでは、放送に向けて撮影の裏側や、ここでしか見られないオフショット、特別動画なども随時届ける予定。
この投稿にドラマファンからは「続編すごくすごく嬉しいです おかえりなさい！また、瀧なつを毎週見られるのすごい楽しみです」「ぜひ主題歌はBE:FIRSTで」「今秋楽しみに待っています!!深見さんに会えますように」「嬉し過ぎて泣いてます」「まってました!!!おかえりなさい！」「今回、瀧なつジュニアが生まれたら嬉しいな」「このふたりに孫が生まれるぐらいまでやって欲しいな」「秋までこれをモチベに頑張れます」「また2人の生活とかうぶキュンしてるところを見れるの幸せだよ〜」など、早くも多くの反響が寄せられている。
本作は、累計250万部を突破した西香はち氏による人気コミックス（講談社『コミックDAYS』連載）を実写化したハートフル・昭和新婚ラブコメ。前作では、昭和11年を舞台に、主人公の江端なつ美（芳根）と、その夫で帝国海軍に勤める江端瀧昌（本田）の新婚夫婦の歯がゆくも愛らしい“甘酸っぱい時間”を丁寧に描いた。手を取り合うことすらままならない初々しい姿は、放送のたびにSNSでトレンド入りを果たすなど、日本中に“うぶキュン”の嵐を巻き起こした。