お笑い芸人の今田耕司が今年3月13日の誕生日で還暦を迎え、そのお祝いに駆けつけた芸人たちとの集合ショットに反響が寄せられている。【写真】「胸アツ…」今田耕司の還暦祝いに集結した同期芸人「130R揃ってる!!!」写真をアップしたのは、今田のNSC同期でお笑いコンビ・130Rのほんこん。会には、そのほんこんの相方の板尾創路や、今田と同時期デビューの東野幸治、木村祐一、お笑いコンビ・リットン調査団（藤原光博、水野透