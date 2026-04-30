4人組バンド「スピッツ」が30日、公式サイトを更新。現在開催中の全国ツアーで販売しているグッズ「何が出るかな？キーホルダー」について、商品サイズに個体差が発生していることが発覚したとして謝罪した。希望者には交換対応をするという。同サイトで「現在開催中のSpitzbergen tour 2026 “GO!GO! スカンジナビア vol.9”にて販売しております「何が出るかな？キーホルダー」に関しまして、商品サイズに個体差が発生してい