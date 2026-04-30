記事ポイント10以上の新ステージとクリア後のストーリーイベントが無料追加クリア後ステージに強力なボス敵が新登場5月10日までダウンロード版が25%オフのセール開催Nintendo Switch向け全方位アクションシューティング「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」が、2026年4月28日に大規模な無料アップデートを迎えました。本編進行中とクリア後に合計10以上の新ステージが追加された構成です。5月10日まではダウンロード版が25%オフのセー