記事ポイント 10以上の新ステージとクリア後のストーリーイベントが無料追加クリア後ステージに強力なボス敵が新登場5月10日までダウンロード版が25%オフのセール開催 10以上の新ステージとクリア後のストーリーイベントが無料追加クリア後ステージに強力なボス敵が新登場5月10日までダウンロード版が25%オフのセール開催

Nintendo Switch向け全方位アクションシューティング「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」が、2026年4月28日に大規模な無料アップデートを迎えました。

本編進行中とクリア後に合計10以上の新ステージが追加された構成です。

5月10日まではダウンロード版が25%オフのセールも開催されています。

メビウス「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」





タイトル：宵祓い探偵ミアズマブレイカー対応ハード：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2ジャンル：全方位アクションシューティングプレイ人数：1人希望小売価格：4,378円（税込）発売メディア：パッケージ / ダウンロード

主人公の如月 忍（きさらぎ しのぶ）は、表向きは探偵事務所のスタッフです。

深夜の街では悪霊「ミアズマ」を退治するエージェントとして戦いに臨みます。

精緻なピクセルアートで描かれた夜の街並みと、戦闘を彩る重厚なサウンドが本作の世界観です。

大型アップデートの追加コンテンツ





本編進行中・クリア後に合計10以上のステージを追加本編クリア後のストーリーイベントを追加クリア後ステージにボス敵を追加敵のパラメータ・行動ルーチンの調整スキル効果・各種パラメータの修正プレイデータ確認画面の追加サウンドの追加

本編中から挑める新ステージが解放され、クリア後にはストーリーイベントとボス戦が待ち構えます。

全方位から押し寄せる敵を一網打尽にする爽快感はそのままに、強力なボス敵との戦いが新たな緊張感です。

敵の行動ルーチンとスキルのバランスも見直され、よりメリハリのある戦闘を実現しています。

Nintendo Switch 2 Edition





Nintendo Switch 2版では解像度が向上し、精緻なピクセルアートの描写が一段と際立ちます。

ゲーム全編をマウス操作でプレイできる機能も搭載された点が特徴です。

Nintendo Switch版からNintendo Switch 2版へのアップグレードパスも用意されています。

夜の街を舞台に繰り広げる爽快な全方位アクションに、ボス戦と新ストーリーが加わり、ゲームの密度が増しています。

5月10日までのダウンロード版セールは25%オフです。

「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」大型無料アップデートの紹介でした。

よくある質問

Q. 今回のアップデートは有料ですか？

A. いいえ、今回の大型アップデートは無料配信です。

Nintendo Switch版・Nintendo Switch 2版いずれも無料で適用されます。

Q. セールはいつまで開催されていますか？

A. 2026年5月10日まで、ダウンロード版が25%オフで配信されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夜の街を駆けるドット絵アクション！ メビウス「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」 appeared first on Dtimes.