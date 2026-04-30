記事ポイントタイ政府公認「タイランドプリビレッジ」を解説する公式無料セミナー大阪（5月27日）・東京（5月30日）の2会場で先着限定開催ビザ・税務・医療の専門家が登壇する充実のプログラムタイへの移住・長期滞在を検討する人に向けた、政府公認プログラムの無料セミナーが大阪・東京で開催されます。ビザ、税務、医療それぞれの専門家が一堂に集まる、国内では希少な構成です。2026年5月、先着限定で開かれる2会場です。