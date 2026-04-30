タイ移住を無料で学べる！ タイランドエリート『移住セミナー』

記事ポイント タイ政府公認「タイランドプリビレッジ」を解説する公式無料セミナー大阪（5月27日）・東京（5月30日）の2会場で先着限定開催ビザ・税務・医療の専門家が登壇する充実のプログラム タイ政府公認「タイランドプリビレッジ」を解説する公式無料セミナー大阪（5月27日）・東京（5月30日）の2会場で先着限定開催ビザ・税務・医療の専門家が登壇する充実のプログラム

タイへの移住・長期滞在を検討する人に向けた、政府公認プログラムの無料セミナーが大阪・東京で開催されます。

ビザ、税務、医療それぞれの専門家が一堂に集まる、国内では希少な構成です。

2026年5月、先着限定で開かれる2会場です。

タイランドエリートインフォメーションセンター「Japan Roadshow 2026 タイ移住・長期滞在セミナー」





主催：タイランドエリートインフォメーションセンター（株式会社大丸トレーディング）参加費：無料申込：公式申込フォーム（先着順）

近年、ライフスタイルの多様化を背景にタイへの移住・長期滞在ニーズが増加しています。

温暖な気候と手頃な物価、高水準の医療環境が日本人に人気の理由です。

日本食レストランや日本のチェーン店が充実し、生活のしやすさも折り紙付きです。

今回のセミナーでは、タイ国営企業が運営する「タイランドプリビレッジ」をはじめ、ビザ・税務・医療まで幅広い情報が得られる構成となっています。

大阪会場（5月27日開催）





日時：2026年5月27日(水) 14:00〜16:00会場：帝国ホテル 大阪 3階 鶴の間所在地：大阪市北区天満橋1-8-50定員：50名（先着順）

格式ある帝国ホテル大阪の「鶴の間」での少人数で開催されます。

定員50名と限られているため、登壇する専門家に直接質問できる雰囲気も期待できます。

平日午後のコンパクトな2時間です。

東京会場（5月30日開催）

日時：2026年5月30日(土) 13:00〜15:00会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京 B1階 ギャラクシーIII所在地：東京都港区赤坂1-12-33定員：80名（先着順）

赤坂・ANAインターコンチネンタルホテル東京での土曜開催です。

定員80名で大阪会場より規模が大きく、関東圏から参加しやすい日程です。

5つの講演テーマ





アメージングタイランド タイの魅力（タイ国政府観光庁）タイのビザ概略（プルックサージャパン行政書士事務所）タイランドプリビレッジ 〜タイ政府による長期滞在プログラム〜（タイランドエリートインフォメーションセンター）タイの医療とメドパーク病院のご案内（メドパーク病院）海外移住と税金（青木国際税務会計事務所）

タイ国政府観光庁による最新情報から、行政書士によるビザ実務解説まで、移住に必要な知識が一度に揃うプログラム構成です。

メドパーク病院は2020年開院の東南アジア有数の医療施設で、日本語通訳チームによるサポートも整備済みです。

税務面は、シンガポールでの実務経験を持つ国際税務専門の青木国際税務会計事務所が担当します。

タイランドプリビレッジの特典





対象：年齢制限なしビザ期間：最長20年間空港サービス：国際空港でのVIP待遇（ファストトラック・ラウンジ等）その他：タイ国内銀行口座開設サポート申請方法：世界中からインターネット経由で可能

2003年制定の法律に基づき、タイ国政府観光庁傘下の国営企業が運営する外国人向け長期滞在プログラムです。

年齢を問わず最長20年間のビザを取得でき、空港でのVIP待遇やファストトラックといった特典も付帯しています。

他のビザにはない「長期滞在特化型」として、世界中の移住希望者から支持を集めるプログラムです。

セミナーの申し込みは公式フォーム（japanroadshow.com）から受け付け中。

大阪会場は50名、東京会場は80名の先着順で、定員に達し次第締め切りとなります。

タイ移住を真剣に考えている人はもちろん、少し関心が芽生えた段階でも具体的な情報を得られる場です。

タイランドプリビレッジの公式無料セミナー「Japan Roadshow 2026 タイ移住・長期滞在セミナー」の紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーの参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

公式申込フォーム（japanroadshow.com）から申し込み受け付け中。

大阪会場50名・東京会場80名の先着順のため、早めの確認を。

Q. タイランドプリビレッジに入会するとどんな特典がありますか？

A. 最長20年間のタイ長期滞在ビザが取得可能。

年齢制限なしで、空港でのVIP待遇（ファストトラック・ラウンジ利用）や銀行口座開設サポートも付帯。

詳細はセミナー会場で専門スタッフが直接解説します。

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