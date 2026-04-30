オフィスワークのIT化や生成AIなどの台頭で一部の事務職の需要が減少する一方、AIには代替できない現場職の需要と収入は高まっている傾向にあります。 本記事では、国内外でいわゆる「ブルーカラー」と呼ばれる職業の再評価が進む背景や、年収700万円超えも狙える身近な現場職を具体的に紹介します。 年収6桁ドル!? 米国の“ブルーカラー・ビリオネア現象”が話題に 米国のいわゆ