▼岡山県（岡山地方気象台・３０日５時）【南部】雨時々止む【北部】雨時々止む▼広島県（広島地方気象台・３０日５時）【南部】雨【北部】雨▼山口県（下関地方気象台・３０日５時）【西部】雨【中部】雨【東部】雨【北部】雨▼鳥取県（鳥取地方気象台・３０日５時）【東部】雨時々止む【中・西部】雨時々止む▼島根県（松江地方気象台・３０日５時）【東部】雨時々止む【西部】雨【隠岐】くもり後雨