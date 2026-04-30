俳優北村総一朗（90）が29日夕、自身の公式ブログを更新。ブログ投稿を当面休むことを報告した。北村は「行住坐臥」というタイトルで2013年8月からブログを開始。自身の日常や体験などについておおむね月数回程度のペースで更新していた。昨年5月など11回投稿したこともあった。ただ今年4月29日、「ブログ仲間の皆さまへ」というタイトルで更新。「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます。これ