▼2着ロックターミガン（西村淳）ちょっと厳しい競馬でした。これも競馬です…。▼3着ロウリュ（吉原）中団で脚をためられて、じわじわ伸びてくれた。東京ダービーの2000メートルの方がいいと思った。また次、頑張りたい。▼4着リアライズグリント（坂井）ゲートがうまくいかずレースに影響が出てしまった。上位馬とは差はないので、挽回できると思う。▼5着サンラザール（矢野）1コーナーでムキになったし力んで走り過ぎ