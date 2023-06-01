プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉入りコロッケ」 「ニンジンとハムの甘酢炒め」 「大根と貝柱のマヨ和え」 の全3品。 子供から大人までみんな大好きコロッケをメインに、定番の野菜を使った2品を添えて。【主菜】牛肉入りコロッケ 牛肉は甘辛に味付けしているのでソースをかけなくてもおいしいですよ！ ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：803Kcal レシピ制作：管理栄