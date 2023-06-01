【今日の献立】2026年4月30日(木)「牛肉入りコロッケ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉入りコロッケ」 「ニンジンとハムの甘酢炒め」 「大根と貝柱のマヨ和え」 の全3品。
子供から大人までみんな大好きコロッケをメインに、定番の野菜を使った2品を添えて。
【主菜】牛肉入りコロッケ
牛肉は甘辛に味付けしているのでソースをかけなくてもおいしいですよ！
調理時間：30分
カロリー：803Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
牛肉 (こま切れ)200g
ショウガ (せん切り)1片分
＜調味料＞
酒 大さじ1.5
みりん 大さじ1.5
砂糖 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ2
サラダ油 小さじ2
＜衣＞
小麦粉 大さじ1~2
溶き卵 1個分
パン粉 1~1.5カップ
揚げ油 適量 サラダ菜 2~4枚
プチトマト 4個
2. 鍋に水気をきったジャガイモとたっぷりの水を入れ、強火にかけて煮たったら中火にし、竹串がスッと刺さる位までゆでる。
3. ゆで汁を捨てて強めの弱火にかけ、ジャガイモを転がすように鍋を振り、水分を飛ばす。熱いうちにマッシャー等でつぶし、(1)を加えて混ぜ合わせる。
4. 粗熱が取れたら、食べやすい大きさの小判型にまるめ、＜衣＞の小麦粉、溶き卵、パン粉を順につける。
5. 170℃の揚げ油にコロッケを入れ、色よくサクッと揚げる。器にサラダ菜と盛り合わせ、プチトマトを添える。
【副菜】ニンジンとハムの甘酢炒め
彩りキレイな一皿です。甘酢を使ってサッパリと！
調理時間：10分
カロリー：107Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
＜調味料＞
作り置き甘酢 小さじ2
しょうゆ 小さじ1/2
サラダ油 小さじ2
2. ＜調味料＞の材料を加えて汁気がなくなるまで炒め、器に盛る。
【副菜】大根と貝柱のマヨ和え
貝柱の旨味がおいしさの秘密！
調理時間：10分
カロリー：98Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
塩 少々
貝柱 (水煮缶)1缶(65g)
スプラウト 1/2パック マヨネーズ 大さじ1
貝柱は汁ごと加えて下さい。
子供から大人までみんな大好きコロッケをメインに、定番の野菜を使った2品を添えて。
【主菜】牛肉入りコロッケ
牛肉は甘辛に味付けしているのでソースをかけなくてもおいしいですよ！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：803Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ジャガイモ 3~4個
牛肉 (こま切れ)200g
ショウガ (せん切り)1片分
＜調味料＞
酒 大さじ1.5
みりん 大さじ1.5
砂糖 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ2
サラダ油 小さじ2
＜衣＞
小麦粉 大さじ1~2
溶き卵 1個分
パン粉 1~1.5カップ
揚げ油 適量 サラダ菜 2~4枚
プチトマト 4個
【下準備】ジャガイモは皮をむいて4〜6つに切り、水に放つ。牛肉はザク切りにする。揚げ油は170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を強火で熱し、牛肉、ショウガを炒め合わせ、色が変わってきたら＜調味料＞の材料を加える。煮たったら中火にし、煮汁が少なくなるまで炒める。
©Eレシピ
2. 鍋に水気をきったジャガイモとたっぷりの水を入れ、強火にかけて煮たったら中火にし、竹串がスッと刺さる位までゆでる。
©Eレシピ
3. ゆで汁を捨てて強めの弱火にかけ、ジャガイモを転がすように鍋を振り、水分を飛ばす。熱いうちにマッシャー等でつぶし、(1)を加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
4. 粗熱が取れたら、食べやすい大きさの小判型にまるめ、＜衣＞の小麦粉、溶き卵、パン粉を順につける。
©Eレシピ
5. 170℃の揚げ油にコロッケを入れ、色よくサクッと揚げる。器にサラダ菜と盛り合わせ、プチトマトを添える。
©Eレシピ
【副菜】ニンジンとハムの甘酢炒め
彩りキレイな一皿です。甘酢を使ってサッパリと！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：107Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ニンジン 1/2本 サヤインゲン 6~8本 ハム 3~4枚
＜調味料＞
作り置き甘酢 小さじ2
しょうゆ 小さじ1/2
サラダ油 小さじ2
【下準備】ニンジンは皮をむいて幅5mmの斜め切りにし、さらに棒状に切る。サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、サッとゆでて水に取り、粗熱が取れたら幅5mmの斜め切りにする。ハムは半分に切り、幅1cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、ニンジン、サヤインゲンを炒める。少ししんなりしたらハムを加え、サッと炒める。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞の材料を加えて汁気がなくなるまで炒め、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】大根と貝柱のマヨ和え
貝柱の旨味がおいしさの秘密！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：98Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）大根 5cm
塩 少々
貝柱 (水煮缶)1缶(65g)
スプラウト 1/2パック マヨネーズ 大さじ1
【下準備】大根は皮をむき、縦薄切りにしてさらに幅5mmに切る。塩をもみ込み、しんなりとしたら水気を絞る。スプラウトは根元を切り落とす。
©Eレシピ
【作り方】1. 全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
貝柱は汁ごと加えて下さい。