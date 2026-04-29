菓匠三全は、羽田空港第2ターミナルで「萩の月・萩の調 煌 特別セット」を4月28日から5月6日まで販売している。通常は東北地区でのみ販売している「萩の月」3個と東京・大阪地区でのみ販売している「萩の調 煌」6個を組み合わせた。価格は2,870円（税込）。販売場所は、2階一般エリアの「KASHO SANZEN 羽田空港 第2ターミナル SMILE TOKYO」。営業時間は午前6時から午後8時半まで。