新日本プロレス２９日の佐賀大会で、タイガーマスクがＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩ（１０万３４歳）との「ランバージャックデスマッチ」に敗れ、王座返り咲きはならなかった。今年７月７日後楽園大会での引退を控えるタイガーの同王座挑戦は、２０１０年５月以来実に約１６年ぶり。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」との抗争激化を受け、両軍セコンドがリングサイドを取り込んで選手が場外に転