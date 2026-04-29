国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。昨季メルセデスランク２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）は２９日、プロアマ戦で調整した。前週は海外メジャーのシェブロン選手権（米テキサス州）に出場し「人生初の時差ボケをした」。前日２８日の午後６時ごろ帰国し、この日は午前９時半ごろ会場入りしてクラブ調整などを行っ