NTTドコモビジネスレディスの開幕前日にプロアマ戦に臨んだ神谷そら

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　国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。

　昨季メルセデスランク２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）は２９日、プロアマ戦で調整した。前週は海外メジャーのシェブロン選手権（米テキサス州）に出場し「人生初の時差ボケをした」。前日２８日の午後６時ごろ帰国し、この日は午前９時半ごろ会場入りしてクラブ調整などを行った。超ハードな日程をこなし「眠いのは眠い。時差ボケはないけど、お腹が時差ボケしてて夜中にお腹が空いちゃう」と笑みを浮かべた。

　同大会は海外メジャー３戦目で初の予選通過。通算イーブンパーの３８位で終えた。「もうちょっといい結果を残したかったけど、切り替えて、次の全米女子オープンに向けて１か月かけて、シェブロンで見つかった課題をつぶしていきたい」と見据えた。。

　収穫もある。国内女子選手で屈指の飛距離を誇る神谷だが「飛距離は武器にならないので、他の武器を探さないとなという思いで行った」という。６８００ヤード超えの距離が長いコースで「かなり距離が長かったので他の選手がグリーンで止めるのに苦戦してたけど、（自分は）ミドル、ロングアイアンでも球の高さでボールを止める部分は米国のＬＰＧＡツアーでも通用する部分だと感じた」と手応えを語った。

　今週の目標を聞かれ「明日起きて時差ボケがないか。ゴルフより体調が心配です。まずは４日間完走したい」と苦笑いした。今大会はコーチの坂詰和久氏がキャディーを務める。神谷は「私のネガティブな部分をどうはね返してくれるか、ポジティブに言ってくれるのか。ラウンドしながらスイングを見てもらえるし、来週に向けて、シェブロンで見つかった課題をつぶせるキッカケにもなれば」と見据えた。