国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。

昨季メルセデスランク２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）は２９日、プロアマ戦で調整した。前週は海外メジャーのシェブロン選手権（米テキサス州）に出場し「人生初の時差ボケをした」。前日２８日の午後６時ごろ帰国し、この日は午前９時半ごろ会場入りしてクラブ調整などを行った。超ハードな日程をこなし「眠いのは眠い。時差ボケはないけど、お腹が時差ボケしてて夜中にお腹が空いちゃう」と笑みを浮かべた。

同大会は海外メジャー３戦目で初の予選通過。通算イーブンパーの３８位で終えた。「もうちょっといい結果を残したかったけど、切り替えて、次の全米女子オープンに向けて１か月かけて、シェブロンで見つかった課題をつぶしていきたい」と見据えた。。

収穫もある。国内女子選手で屈指の飛距離を誇る神谷だが「飛距離は武器にならないので、他の武器を探さないとなという思いで行った」という。６８００ヤード超えの距離が長いコースで「かなり距離が長かったので他の選手がグリーンで止めるのに苦戦してたけど、（自分は）ミドル、ロングアイアンでも球の高さでボールを止める部分は米国のＬＰＧＡツアーでも通用する部分だと感じた」と手応えを語った。

今週の目標を聞かれ「明日起きて時差ボケがないか。ゴルフより体調が心配です。まずは４日間完走したい」と苦笑いした。今大会はコーチの坂詰和久氏がキャディーを務める。神谷は「私のネガティブな部分をどうはね返してくれるか、ポジティブに言ってくれるのか。ラウンドしながらスイングを見てもらえるし、来週に向けて、シェブロンで見つかった課題をつぶせるキッカケにもなれば」と見据えた。