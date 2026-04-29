大型連休初日のきょう夕方、富山市婦中町の国道３５９号で車同士の事故があり、けが人が出たほか渋滞が発生しました。きょう午後４時ごろ、富山市婦中町吉谷の国道３５９号で車同士が衝突し、いずれも前方が大破しました。車に乗っていた３人が病院へ運ばれました。連休中は不慣れな道を運転することもあります。時間に余裕を持ち、安全運転を心がけてください。