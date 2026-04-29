アメリカを国賓として訪問中のチャールズ国王夫妻とトランプ大統領夫妻は恒例の贈り物交換をしました。メラニア夫人からカミラ王妃に贈られたのはホワイトハウス特製の「ハチミツ」でした。トランプ大統領からチャールズ国王への贈り物「ジョン・アダムズ（駐英大使。のちの第2代米大統領）からジョン・ジェイ（連邦最高裁・初代長官）宛の手紙の特製レプリカ」1785年6月2日付けの手紙ではジョン・アダムズが初代駐英アメリカ大