「ホワイトハウス特製ハチミツ」「王室御用達ジュエリー」チャールズ国王夫妻とトランプ大統領夫妻が恒例の贈り物交換

アメリカを国賓として訪問中のチャールズ国王夫妻とトランプ大統領夫妻は恒例の贈り物交換をしました。

メラニア夫人からカミラ王妃に贈られたのはホワイトハウス特製の「ハチミツ」でした。

トランプ大統領からチャールズ国王への贈り物

「ジョン・アダムズ（駐英大使。のちの第2代米大統領）からジョン・ジェイ（連邦最高裁・初代長官）宛の手紙の特製レプリカ」

1785年6月2日付けの手紙ではジョン・アダムズが初代駐英アメリカ大使としてセント・ジェームズ宮殿で国王ジョージ3世に謁見した際の様子を記している。

アダムズは、米英間の友好関係の回復を約束する自身の演説を紹介し、国王が「分離に最後に同意した」ものの、アメリカとの友好関係を「最初に受け入れる者」となるだろうと記している。

メラニア夫人からカミラ王妃への贈り物

「ティファニー製『イングリッシュ・キング』スターリングシルバーティースプーン6本」、および「ホワイトハウス特製ハチミツ」。

ティースプーンは、19世紀後半にイギリスとアメリカで人気を博した「キング」デザインをアレンジしたもので、ティースプーンには、カミラ王妃のイニシャルが手彫りで刻まれている。

瓶詰めのホワイトハウス特製ハチミツは、養蜂愛好家のカミラ王妃のために選ばれた。

また、大統領夫妻は28日、国王夫妻のための庭園ツアーを行い、ホワイトハウス模型のミツバチの巣箱を見学した。

チャールズ国王からトランプ大統領への贈り物

「レゾリュート・デスクの設計図の額縁入りのレプリカ（1879年製）」

原本はロンドン・グリニッジの国立海洋博物館に所蔵。

ホワイトハウスの大統領執務室にあるレゾリュート・デスクは、イギリスの探検船HMSレゾリュートの木材から作られ、アメリカとイギリスの友好の証として1880年にビクトリア女王からヘイズ大統領に贈られた。

カミラ王妃からメラニア夫人への贈り物

「フィオナ・レイのブローチ」

イギリスのジュエリーデザイナー、フィオナ・レイは34年以上に渡りジュエリーのデザインと製作に携わり、2024年、国王からロイヤルワラント（王室御用達の称号）を授与された。