キャリアデザインセンター（2410、東証プライム）。転職情報をWEB「type」や、適職フェアなどで展開。時流に即した分野に、強みを発揮している。【こちらも】エムスリー、収益回復基調も株価f下落アナリストは強気維持2020年9月期はコロナ禍に伴う経済の停滞を受け、「9.3％減収、2億4400万円の営業赤字、25円減配20円配」。が連結化開始の21年9月期は「売上高94億3600万円、営業利益1億4000万円、35円配」で始まり以降、「6