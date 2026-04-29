初夏を彩る美術展「放美展」の審査が4月29日行われ、7つの部門の放美賞が決まりました。「放美展」は優れた美術家を発掘しようと、県美術家協会と四国放送が毎年、この時期に開いていて、2026年で32回目を迎えます。今回は、書道や写真など7つの部門に511人から731点の応募がありました。29日、会場のあわぎんホールでは各部門の審査が行われ、最優秀賞にあたる放美賞などが決まりました。立体（彫刻）部門の放美賞には名西